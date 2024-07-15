Табор уходит с гневом: цыгане покинули общежитие в Узловой только после огласки в СМИ

Квартирный вопрос

Комнаты в общежитии на улице Заводской в Узловой начали приватизировать около 15 лет назад. Часть помещений при этом осталась на балансе у города. Именно муниципальные комнаты стали яблоком раздора, развязавшим ожесточенные столкновения между соседями: в одну из коммунальных квартир заехала семья цыган, которая начала диктовать жильцам свои порядки.

По словам жителей дома, в начале 2024 года хозяйка одной из комнат несколько недель просила у соседей разрешения расквартировать в доме знакомых цыган. Мол, их всего два человека и от них не будет никаких проблем:

— Мы согласились, конечно же, ведь до этого в общежитие уже заезжали представители вольного народа. Вели себя тихо-мирно, в самом деле. А новые съемщики с первого дня начали хамить и разводить антисанитарию. Плюс их было совсем не двое, а сразу 11 человек. Трое взрослых и восемь детей.

Поселившись в общежитии, цыгане первым делом вскрыли опечатанные комнаты, принадлежавшие городу, и наотрез отказывались их покидать. А у входа в подъезд деятельные представители этноса устроили автосервис — ремонтировали купленные машины и перепродавали их.

— Мы несколько раз обращались в компетентные органы, но результатов это не принесло. Проверки были, само собой, но к визиту официальных лиц машины от подъезда отгоняли, а дети вместе с родителями сбегали из общежития. Как будто их кто-то предупреждал. Оставляли там немую женщину, с которой и пытались вести переговоры. Безрезультатно, как вы сами понимаете, — продолжают жители дома.

Антисанитария и угрозы

По словам людей, цыгане не только не игнорировали замечания жильцов, но и заручились поддержкой некоторых из них:

— Так как мы устали от постоянных визитов родственников цыган, решено было установить домофон. Но они просто сбрасывали ключи визитерам в любое время дня и ночи. Нежданные гости могли прийти за полночь и просто вопить под окнами, требуя их впустить. Скажешь им слово, а в ответ такую отповедь услышишь — аж уши в трубочку сворачиваются.

Плюс из-за того что цыгане справляли нужду прямо на лестнице, решено было повесить камеры видеонаблюдения, чтобы иметь доказательства их аморального поведения.

Этот шаг дал виток новому конфликту: цыгане и их новые друзья-соседи стали угрожать, что сломают нам пальцы за якобы вторжение в частную жизнь.

Более того, одна из новых подруг представителей этноса и вовсе начала утверждать, что её соседи живут в общежитии на законных основаниях.

— Я лично видела владельца комнаты, которую они взломали. Так он им разрешил это сделать. Ну и что, что нет никаких бумаг и доказательств? Чем моё слово не аргумент? — грозно спрашивала женщина журналиста Myslo во время нашего визита в дом на улице Заводской. — А те, кому цыгане не по душе, — просто сплетники, которым надо в свободную минуту поскандалить. Лучше бы они так за состоянием дома следили, а не за чужими жизнями. Крыша протекает, подвал забит фекалиями, но их интересует пара комнат, к которым они никакого отношения не имеют.

Беседы с покойником

Вроде бы мнение женщины имеет право на жизнь, если не брать во внимание любопытную деталь: того самого владельца комнаты, на которого она ссылалась, два года назад убила… представительница цыганского этноса. В июле 2022 года приговором суда ей было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. После того как мы делимся с женщиной этой информацией, она «меняет показания», заявляя, что «значит, видела племянника, а не хозяина, разницы никакой»:

— Сути это не меняет, они камеры вешают, чтоб мы под колпаком были. А я возьму вот, съеду отсюда и подселю им такой контингент, который не влезает в споры, а сразу за ножи хватается. Тогда посмотрю, как они запоют!

Во время нашего визита в общежитие удается поговорить и непосредственно с цыганами. В ходе беседы выясняем, что ранее у них уже побывали сотрудники Следственного комитета: жильцы дома написали обращение, которое не прошло мимо главы СК России Александра Бастрыкина.

— Дети шумят, но на то они и дети. Это нас после каждого крика выгонять, что ли? А насчёт мастерской у подъезда — вранье. Туда приезжают и паркуются наши друзья. Всем ремонтом мы занимаемся за домом. На нас еще вешают неоплату счетов, но вы сами поглядите — за что тут платить? Весь дом разваливается, а мы должны гроши наскребать на оплату удобств, которых нет? И вообще, мы законопослушные, следователи нам все объяснили, и мы уедем в другое место. Даже проклинать никого не будем, — любезно сообщает нам одна из представительниц этноса.

Проверка СК и её результаты

По информации Myslo, следователи СК действительно проводили проверку по факту нарушения прав жильцов дома на улице Заводской. В ходе проверки подтвердилась лишь информация о том, что цыгане самовольно заняли несколько помещений, принадлежавших городу.

На следующий день после беседы со следователями и журналистами цыгане в спешном порядке собрали вещи и покинули общежитие:

— Большое спасибо за оперативную помощь! Надеемся, что в дальнейшем сможем избежать такого соседства. Самое главное, мы поняли, что, объединившись, мы можем многое! Пусть наш случай станет примером для других людей, которые опустили руки и устали от неприятного соседства, — подытоживают жители узловского общежития.