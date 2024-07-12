Тульский суд оштрафовал Мегамаркет за долгий возврат денег за товар

Мужчине был доставлен не тот товар, что он заказывал, поэтому пришлось его вернуть.

В августе 2023 года в Мегамаркете житель Тульской области заказал жесткий диск. Когда покупка пришла, то оказалось, что товар подменили на машинку для стрижки волос. В тот же день была создана заявка на возврат товара ненадлежащего качества, и машинка для стрижки волос была возвращена продавцу.

В соответствии с нормами Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», деньги должны быть возращены потребителю в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. Но продавец сделал это только спустя 4,5 месяца.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало иск в защиту прав потребителя. Суд обязал продавца ООО «Телемаркет» выплатить потребителю неустойку за нарушение срока удовлетворения требования в 6378,36 руб., компенсацию морального вреда в 2000 рублей, а также оштрафовал на за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке в размере 4189,18 руб.