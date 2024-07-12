  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский суд оштрафовал Мегамаркет за долгий возврат денег за товар - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский суд оштрафовал Мегамаркет за долгий возврат денег за товар

Тульский суд оштрафовал Мегамаркет за долгий возврат денег за товар

Мужчине был доставлен не тот товар, что он заказывал, поэтому пришлось его вернуть.

В августе 2023 года в Мегамаркете житель Тульской области заказал жесткий диск. Когда покупка пришла, то оказалось, что товар подменили на машинку для стрижки волос. В тот же день была создана заявка на возврат товара ненадлежащего качества, и машинка для стрижки волос была возвращена продавцу.

В соответствии с нормами Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», деньги должны быть возращены потребителю в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. Но продавец сделал это только спустя 4,5 месяца.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало иск в защиту прав потребителя. Суд обязал продавца ООО «Телемаркет» выплатить потребителю неустойку за нарушение срока удовлетворения требования в 6378,36 руб., компенсацию морального вреда в 2000 рублей, а также оштрафовал на за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке в размере 4189,18 руб.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:44 0
Другие статьи по темам
Событие
маркетплейсонлайн покупка
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Госдума предлагает отнести к тяжким преступления, связанные с нелегальной миграцией
Госдума предлагает отнести к тяжким преступления, связанные с нелегальной миграцией
В Тульской области количество краж и грабежей снизилось более чем на 30%
В Тульской области количество краж и грабежей снизилось более чем на 30%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.