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В Тульской области количество краж и грабежей снизилось более чем на 30%

В Тульской области количество краж и грабежей снизилось более чем на 30%

Прокуратура Тульской области опубликовала статистику по преступлениям за первую половину 2024 года.

Управлением правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры области проанализировано состояние преступности на территории региона за январь — июнь 2024 года.

За январь–июнь правоохранительными органами на территории Тульской области выявлено 6538 преступлений, в том числе 2336 противоправных деяний, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Выявлено 566 уголовно наказуемых деяний экономической направленности и 213 коррупционной, а также 481 преступление, совершенное в сфере незаконного оборота наркотиков.

Социально-криминологическая характеристика преступности показывает, что на территории региона за 6 месяцев 2024 года снизилось на 36% количество грабежей, на 31% — число краж.

В области сохраняется тенденция снижения числа преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 833 до 665, –20%).
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 27% (с 2369 до 1731), на 23% уменьшилось количество уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (с 2494 до 1925).

В анализируемом периоде 2024 года раскрываемость преступлений, совершенных на территории региона, составила 59,8%.
Материальный ущерб, причиненный преступными посягательствами, достиг 1,1 млрд рублей.

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