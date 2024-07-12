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Госдума предлагает отнести к тяжким преступления, связанные с нелегальной миграцией

Госдума предлагает отнести к тяжким преступления, связанные с нелегальной миграцией

Об ужесточении миграционной политики законотворцы задумались после теракта в Крокус Сити Холле.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о причислении всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких.

— В течение недели все уполномоченные министерства, правоохранители и другие службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной Думы и касается нескольких важнейших направлений. Первое: мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции, — цитирует РБК вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Документ также предлагает факт незаконной миграции отнести к категории отягчающих обстоятельств. Кроме этого, могут измениться и наказания за все формы содействия нелегальной миграции. Это «повысит порог ответственности за подобные преступления и сделает их совершение заведомо невыгодными».

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Фотограф:
сегодня, в 17:05 0
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ТулаТульская область
 

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