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Почти половина туляков против штрафов для родителей курящих подростков
Фото: ru.freepik.com.

Почти половина туляков против штрафов для родителей курящих подростков

Кабмин такой законопроект пока отклонил.

Впрочем, согласно статистике портала Superjob, часть родителей Тульской области вовсе не против денежного наказания.

Одна треть (35%) поддерживает такую инициативу, а 42% категорически против штрафов. Отцы чаще матерей соглашаются на введение такого вида наказания. Кроме того, чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. 

Интересно, что за штрафы высказались и 27% россиян, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости, и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

Две трети, а именно 71% родителей мальчиков и 81% девочек, в возрасте от 12 до 16 лет, говорят, что их дети не курят и не пробовали. Однако каждый пятый туляк знает или подозревает в пагубной привычке своего чадо.

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Автор:
сегодня, в 11:35 +1
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