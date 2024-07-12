Почти половина туляков против штрафов для родителей курящих подростков

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Впрочем, согласно статистике портала Superjob, часть родителей Тульской области вовсе не против денежного наказания.

Одна треть (35%) поддерживает такую инициативу, а 42% категорически против штрафов. Отцы чаще матерей соглашаются на введение такого вида наказания. Кроме того, чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Интересно, что за штрафы высказались и 27% россиян, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости, и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

Две трети, а именно 71% родителей мальчиков и 81% девочек, в возрасте от 12 до 16 лет, говорят, что их дети не курят и не пробовали. Однако каждый пятый туляк знает или подозревает в пагубной привычке своего чадо.