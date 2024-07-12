Где в Туле будет ограничего движение 13 июля

13 июля на ул. Федора Смирнова на участке от ул. Сойфера до Красноармейского проспекта с 15.00 до 21.00 запрещена остановка и стоянка. Ограничено движение всех видов транспортных средств.

Как сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, на данном участке проводятся ремонтно-восстановительные работы дорожной сети.

По измененной схеме будут курсировать автобусные маршруты № 38, 71, 136, 166,169, 169К: с проездом от Павшинского моста по ул. Коминтерна – ул. Фрунзе – Красноармейскому проспекту. Далее — по маршруту.