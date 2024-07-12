  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле будет ограничего движение 13 июля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле будет ограничего движение 13 июля

Где в Туле будет ограничего движение 13 июля

Изменится курсирование некоторых автобусных маршрутов.

13 июля на ул. Федора Смирнова на участке от ул. Сойфера до Красноармейского проспекта с 15.00 до 21.00 запрещена остановка и стоянка. Ограничено движение всех видов транспортных средств. 

Как сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, на данном участке проводятся ремонтно-восстановительные работы дорожной сети.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

По измененной схеме будут курсировать автобусные маршруты № 38, 71, 136, 166,169, 169К: с проездом от Павшинского моста по ул. Коминтерна – ул. Фрунзе – Красноармейскому проспекту. Далее — по маршруту.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:11 0
Другие статьи по темам
Событие
ограничение движения
Место
улица Федора Смирноваулица Сойфераулица Коминтернаулица Фрунзеадминистрация Тулы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Госдума предлагает отнести к тяжким преступления, связанные с нелегальной миграцией
Госдума предлагает отнести к тяжким преступления, связанные с нелегальной миграцией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.