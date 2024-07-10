В Туле стартовала всероссийская акция «Подари мне жизнь»

Цель акции, которая продлится до 15 июля, — привлечение внимания общественности к проблеме абортов в нашей стране и объединить усилия учреждений здравоохранения, общественных и религиозных организаций в профилактике и снижении количества абортов.

В Тульской области работает около 30 кабинетов кризисной беременности. В них беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить квалифицированную помощь и консультации медиков, психологов и юристов, решить бытовые и социальные проблемы.

В период акции «Подари мне жизнь» в медучреждениях региона запланированы различные мероприятия, включая круглые столы, дни открытых дверей, консультации специалистов и размещение информационных памяток по профилактике абортов и охране репродуктивного здоровья женщин.

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