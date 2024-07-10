В Туле стартовала всероссийская акция «Подари мне жизнь»

Цель акции, которая продлится до 15 июля, — привлечение внимания общественности к проблеме абортов в нашей стране и объединить усилия учреждений здравоохранения, общественных и религиозных организаций в профилактике и снижении количества абортов.
В Тульской области работает около 30 кабинетов кризисной беременности. В них беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить квалифицированную помощь и консультации медиков, психологов и юристов, решить бытовые и социальные проблемы.
В период акции «Подари мне жизнь» в медучреждениях региона запланированы различные мероприятия, включая круглые столы, дни открытых дверей, консультации специалистов и размещение информационных памяток по профилактике абортов и охране репродуктивного здоровья женщин.
Телефоны для обращений:
- Горячая линия Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской 77-10-00, с 8.00 до 20.00.
- Телефон доверия Семейный МФЦ «Мой семейный центр»: 8 (4872) 56-46-36 (круглосуточно), семейная диспетчерская — номер 129.
- Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Ирина Александровна Кузнецова: 8 (4872) 24-51-68.
- Телефон доверия Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева 8 (800) 550-65-86 (круглосуточно).
- Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 200-01-22 (круглосуточно).
- Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавшим от домашнего насилия (г. Москва): 8 800 7000-600 (с 9.00 до 21.00).