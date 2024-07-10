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Топ-10 вакансий от 30 000 рублей для студентов на лето в Туле
Текст Марии Мухиной, Арианы Рыбаковой, Кристины Архиповой.

Топ-10 вакансий от 30 000 рублей для студентов на лето в Туле

Расскажем, кем можно устроиться на пару месяцев и на какие деньги можно рассчитывать.

Велокурьер

Плюсы: физическая активность, гибкий график, дополнительный заработок от чаевых. 

Минусы: неустойчивый заработок (в зависимости от заказов уровень заработка может варьироваться), риск травмирования, работа в непредсказуемом ритме. 

Зарплата: доход до 3815 руб. в день/до 76 300 руб. в месяц в зависимости от количества доставок + чаевые от клиентов.

Хостес

Плюсы: гибкий график, возможность заработка чаевых, коммуникация, возможность работать рядом с домом.

Минусы: физические нагрузки, неустойчивый заработок, риск конфликтов с клиентами.

Зарплата: чаще всего состоит из оклада и чаевых или процента от выручки. От 50 000 рублей.

Инструктор игровой зоны

Плюсы: творческая самореализация, опыт в проведении мероприятий, опыт в общении с детьми.

Минусы: эмоциональная нагрузка, риск конфликтов, непредсказуемость в поведении детей, необходимость работать в выходные и праздничные дни.

Зарплата: 36 000 — 50 000 руб.

Бариста

Плюсы: возможность работать и развиваться в любимой области; гибкий график, возможность совмещения работы с учебой; никакой угрозы безработицы.

Минусы: редко расценивается как долгосрочная карьера; в зависимости от кофейни — ненормированный график, работа в ночные смены, выходные дни; относительно низкая зарплата.

Зарплата: ее определяет процент от продаж и коэффициент трудового участия — от 34 000 рублей.

Продавец-консультант

Плюсы: работа в одной сфере приносит свои определённые знания и умения. Хорошая заработная плата, которая зависит от уровня, объёма, доходов компании; всегда в курсе последних новинок в своей отрасли.

Минусы: некоторая монотонность работы; большая нагрузка на ноги; нужно всегда быть вежливым, доброжелательным.

Зарплата: на время испытательного срока доход 45 240 руб. в месяц (уже рассчитано с вычетом налогов) + процент от продажи дополнительных услуг.

Флорист

Плюсы: гибкий график, творчество и эстетическое наслаждение в процессе работы.

Минусы: работа в праздники, труд на ногах, количество заказов и доход зависят от сезона.

Зарплата: от 55 000 руб. на руки.

Аниматор детских праздников

Плюсы: свободный график, творчество, проявление фантазии и импровизации, проявление собственного актерского мастерства.

Минусы: иногда неудобные и жаркие костюмы, грим; усталость от постоянной физической активности; ненормированный график.

Зарплата: от 30 000 до 45 000 руб.

Сборщик заказов

Плюсы: гибкий график, еженедельные выплаты, сдельная оплата труда.

Минусы: однообразная работа, требует внимательности, постоянная физическая активность, тяжелее работать в летний период. 

Зарплата: зависит от количества смен, в среднем от 20 000 до 35 000 рублей.

Официант

Плюсы: возможность улучшать навыки общения, дополнительный заработок в виде чаевых, развитие навыков работы в команде, гибкий график.

Минусы: физическая нагрузка, нестабильный доход, возможность конфликтов с посетителями.

Зарплата:  120 руб. в час + процент от личной выручки + чаевые. От 50 000 рублей.

Оператор call-центра 

Плюсы: развитие навыков коммуникации, гибкий график, возможность работать из дома.

Минусы: монотонная работа, необходимость быть на связи длительное время.

Зарплата: до 45 000 рублей, премии + повышенные коэффициенты.

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