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В Щекинском районе утонул мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Щекинском районе утонул мужчина

Его тело из водоема извлекли спасатели.

В поселке Первомайском Щекинского района утонул мужчина. Водолазы областной поисково-спасательной службы достали его тело из водоёма, не оборудованного для купания.

Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливаются.

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Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:

  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,
  • не оставлять детей без присмотра,
  • не купаться в необорудованных местах, особенно там, где установлены знаки «Купание запрещено!».

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