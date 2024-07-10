В Щекинском районе утонул мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Его тело из водоема извлекли спасатели.

В поселке Первомайском Щекинского района утонул мужчина. Водолазы областной поисково-спасательной службы достали его тело из водоёма, не оборудованного для купания.

Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов: