В Щекинском районе утонул мужчина

В поселке Первомайском Щекинского района утонул мужчина. Водолазы областной поисково-спасательной службы достали его тело из водоёма, не оборудованного для купания.
Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,
- не оставлять детей без присмотра,
- не купаться в необорудованных местах, особенно там, где установлены знаки «Купание запрещено!».