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Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Фото: ru.freepik.com.

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предполагающий ввести в России прогрессивную шкалу по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), сообщает ТАСС.

Теперь для россиян с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%. Если доход составляет от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей, то тогда налог достигнет 15%. От 5 миллионов до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — 20%. Те россияне, которые зарабатывают больше 50 миллионов рублей в год, будут платить 22% налог.

— Изменения не коснутся выплат участникам СВО. Также, согласно поправкам, «северные» надбавки будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15% (с сумм выше 5 млн рублей), — пишет ТАСС. 

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Автор:
сегодня, в 10:32 −1
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