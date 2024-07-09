Щучье городище и Харинская пещера: туляков приглашают в поход выходного дня

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За два дня участники пройдут около 40 километров.

Школа спортивного туризма Тульской области приглашает всех желающих провести выходные активно. 13–14 июля состоится поход выходного дня, протяженность которого составит 40 км.

В программе мероприятия — чай с дикими травами, купание в реке и душевные посиделки у костра.

Нить маршрута: с. Васильевское — с. Аксиньино — стоянка на реке Осетр — д. Большие Заломы — Венев.

— На маршруте посетим церковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино, возможно, нам организуют небольшую экскурсию, пройдем через Щучье городище на р. Осетр, заглянем в Харинскую пещеру, переночуем на берегу р. Осетр, — говорят организаторы.

Участие бесплатное. Подробности по ссылке.