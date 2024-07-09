  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Щучье городище и Харинская пещера: туляков приглашают в поход выходного дня - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Щучье городище и Харинская пещера: туляков приглашают в поход выходного дня
Изображение от freepik.

Щучье городище и Харинская пещера: туляков приглашают в поход выходного дня

За два дня участники пройдут около 40 километров.

Школа спортивного туризма Тульской области приглашает всех желающих провести выходные активно. 13–14 июля состоится поход выходного дня, протяженность которого составит 40 км.

В программе мероприятия — чай с дикими травами, купание в реке и душевные посиделки у костра.

Нить маршрута: с. Васильевское — с. Аксиньино — стоянка на реке Осетр — д. Большие Заломы — Венев.

— На маршруте посетим церковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино, возможно, нам организуют небольшую экскурсию, пройдем через Щучье городище на р. Осетр, заглянем в Харинскую пещеру, переночуем на берегу р. Осетр, — говорят организаторы.

Участие бесплатное. Подробности по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:07 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поход выходного дня

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области ищут потомков погибшего красноармейца
В Тульской области ищут потомков погибшего красноармейца
На ул. Кирова водитель непринужденно проехал на красный
На ул. Кирова водитель непринужденно проехал на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.