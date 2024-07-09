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В Тульской области ищут потомков погибшего красноармейца

В Тульской области ищут потомков погибшего красноармейца

Розыском родственников старшего сержанта Жигалина занимаются волонтёры отряда «Поиск».

В Тульской области разыскивают родственников красноармейца Николая Михайловича Жигалина. Известно, что он родился в 1918 году в селе Спасское Тульской области. Был призван в ряды РККА в 1939 году Московским РВК города Ленинграда.

Николай Жигалин проходил службу в звании старшего сержанта, был воздушным стрелком-радистом. Погиб 7 мая 1942 года в станице Васюринская Краснодарского края.

Останки бойца были обнаружены волонтерами отряда «Поиск». Теперь они ищут его родственников. Если вам что-то известно о них, свяжитесь с Айгуль Байкадамовой.

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Тульская областьКраснодарский край

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