В Тульской области ищут потомков погибшего красноармейца

В Тульской области разыскивают родственников красноармейца Николая Михайловича Жигалина. Известно, что он родился в 1918 году в селе Спасское Тульской области. Был призван в ряды РККА в 1939 году Московским РВК города Ленинграда.

Николай Жигалин проходил службу в звании старшего сержанта, был воздушным стрелком-радистом. Погиб 7 мая 1942 года в станице Васюринская Краснодарского края.

Останки бойца были обнаружены волонтерами отряда «Поиск». Теперь они ищут его родственников. Если вам что-то известно о них, свяжитесь с Айгуль Байкадамовой.