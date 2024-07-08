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Тульское отделение партии «Новые люди» выдвинуло кандидатов в областную и городскую Думы

Тульское отделение партии «Новые люди» выдвинуло кандидатов в областную и городскую Думы

В сентябре жители Тульской области проголосуют за обновлённый состав облдумы и гордумы Тулы.

Накануне прошло выдвижение кандидатов от партии «Новые люди». В списки вошли 65 человек. Это люди разных возрастов и профессий.

— Мы всегда открыты для инициативных, прогрессивных и умных людей. Наши кандидаты очень разные, но именно в этом наша сила. Предприниматели, медики, учителя, волонтёры, общественные деятели — все они приходят к нам с идеями и предложениями, которые мы включаем в нашу программу. Наши кандидаты уже много лет помогают решать вопросы жителей Тульской области и ведут свои проекты. Стать депутатом для них не самоцель, а возможность работать ещё эффективнее, — подчеркнула руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Тульской области Анна Иванова.

Большинство кандидатов ранее не занимались политикой, но вели свои социальные, образовательные, благотворительные и предпринимательские проекты. Например, социальный предприниматель Михаил Тарасов из города Щёкино открыл в своём городе проект «ЭкоТочка» по мобильному приёму отсортированного мусора. Этот проект позволит сделать сортировку простой и удобной для людей.

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«Новые люди» планируют провести яркую избирательную кампанию, проехать районы Тульской области и встретиться с жителями. Предложения людей лягут в основу предвыборной программы.

Выборы в областной парламент, городскую Думу Тулы и районных собраний пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

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