Какие дачи для круглогодичного проживания можно купить в Тульской области: обзор Myslo

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Иногда дача перестаёт ассоциироваться исключительно с летом, шашлыками и огородом. Она становится чем-то большим – полноценным домом, в котором можно жить круглый год, не делая скидок на сезонность и температуру за окном.

Чуть менее года назад мы делали похожий обзор. И сегодня расскажем, какие дачи для круглогодичного проживания «под ключ» можно приобрести в Тульской области летом 2024 года. Критерии простые: СНТ, возможность прописки, наличие основных коммуникаций и отсутствие проблем с документами. Поехали!

В СНТ «Автомобилист» в Привокзальном округе оружейной столицы выставлен на продажу дом в стиле «A-frame». Площадь участка – 10 соток, дома – 50 кв. м. Есть веранда, сделан дизайнерский ремонт, год постройки – 2023.

Комментарий продавца выглядит так: «Проедается новый, уютный, светлый жилой дом для круглогодичного проживания. Терраса 15 кв. м. Канализация, отопительный котел на 4,5 кВт и 3 батареи, электричество 15 кВт (на зиму не отключают). Санузел с душевой кабиной, бойлер. Кухня и спальные места в подарок. Дорога до участка отсыпана щебнем. Отличные соседи». Цена – 3450000 рублей.

За 3,5 млн рублей можно купить дом в СНТ «ДСУ-1» в том же Привокзальном округе. Два этажа, две комнаты, 42 «квадрата» жилой площади и участок в 910 кв. м. Дом строился по индивидуальному проекту, на территории есть теплица, хозблок, мастерская и место для хранения дров. Электричество и вода подаются круглогодично.

Вот что пишет продавец: «Канализация, отопление электрическое - без проблем можно жить зимой. Локация удобная, все необходимое рядом, замечательный парк, в 100 метрах от участка пруд. Есть гараж с двумя площадками под авто и двое откатных ворот. Соседи – доброжелательные дачники с ухоженными участками. Прекрасное место, очень тихо, зелено и красиво, слышно только пение птиц».

Аналогичную сумму просят за дом в СНТ «Романтик» в Ясногорском районе Тульской области. Покупатель получит два этажа, три комнаты площадью чуть более 77 кв. м. и 5,3 сотки земли. Всё построено относительно недавно – в 2019 году.

Описание объявления звучит так: «На территории действующая баня, забор из пpофлиcта по всему периметру участка. В шаговой доступности ж/д станция, отличные соседи, удобный подъезд. Подходит для ежегодного проживания, все коммуникации индивидуальные. В пешей доступности озеро и леса для прогулок и отдыха всей семьёй».

В лесу в 10 км. от Алексина находится СНТ «Дружба», где за 4,3 млн рублей продаётся двухэтажный дом площадью 98 «квадратов». К нему прилагается участок на 5 соток. Стены сделаны из газобетонных блоков, год постройки – 2019. Внутри две комнаты, санузел и кухня, сделан хороший евроремонт. В пяти метрах от забора – река Вашана.

Комментарий владельца: «На территории в разных местах оборудовали места для отдыха. Красивая подсветка дома и деревьев. Вечером шумит река, поют соловьи, атмосфера просто фантастическая. Есть беседка и песочница для детей. Весь участок утопает в соснах. В лесу много грибов, ягод и зверей».

Самый дорогой на сегодня вариант расположен в СНТ № 11 ОАО «Тулачермет». Два этажа плюс мансарда, 250 кв. м. на участке 6,5 соток. На участке стоит баня и капитальный уличный бассейн на 20 тысяч литров воды, отделанный мозаикой. По периметру - забор с фундаментом, высотой до 2,5 метров, откатные ворота. На территории – большой парник для овощей.

Описание объявления довольно подробное: «В доме электричество городское 15 кВт, также имеется электричество и от СНТ, колодец, две выгребные ямы на дом и одна - на баню. Отопление - камин. Толщина стен 50 см, утепление с двух сторон, зимой тепло. Въезд к дому с большой площадкой под 4 авто, всегда хороший подъезд». Цена – 4,8 млн рублей.

Что скажете, друзья? Хотели бы вы жить в СНТ круглый год? Делитесь мнениями в комментариях!