Какие меры поддержки положены студенческим семьям с детьми в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Именно молодые семьи сейчас в центре внимания в рамках Года семьи, каким объявлен 2024 год.

Малышке Полине сейчас семь месяцев, она, сидя в коляске, с интересом разглядывает все вокруг. Ее мама и папа Ангелина и Алексей Зайчиковы сыграли свадьбу два года назад, будучи студентами ТулГУ. Обучение супруги продолжают: Ангелина по целевому направлению от больницы им. Д. Я. Ваныкина осваивает профессию акушера-гинеколога, а глава семейства учится и работает участковым терапевтом.

Поддержка от государства и вуза стала подспорьем для семьи студентов. ТулГУ выплатил пособие к свадьбе и при рождении ребенка. Можно перейти на индивидуальный график обучения и получить матпомощь.

– Для молодой семьи любые средства – это поддержка и уверенность в завтрашнем дне. Особенно когда есть маленький ребенок, а жена находится в декретном отпуске, – отмечает Алексей Зайчиков.

В Тульской области по линии минтруда и соцзащиты региона предусмотрено 37 пособий для семей с детьми, в том числе ряд ориентированных на студентов и молодые семьи. О них рассказала министр труда и социальной защиты Татьяна Тульской области Татьяна Абросимова:

Татьяна Абросимова – Крепкая и дружная семья – надежная опора в жизни человека и важная основа нашего общества. В регионе многое делается для повышения статуса института семьи, социальной поддержки материнства, отцовства и детства. Очень значимо в Год семьи напомнить всем жителям нашего региона о мерах социальной поддержки молодых семей.

В 2023 году в регионе установлена единовременная выплата при рождении ребенка. Для семей, где один из родителей – студент очной формы обучения, выплата составит 50 000 рублей. Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет в студенческой семье составляет 4000 рублей. Право на нее имеет один из родителей – студент, находящийся в академическом отпуске по уходу за ребенком (назначается с учетом дохода). При рождении первого ребенка до 25 лет мама сможет оформить ежемесячную выплату в 3000 рублей от 1,5 до 3 лет (назначается с учетом дохода).

– При заключении брака мы предоставляем сертификат «Молодая семья». Он позволяет бесплатно пройти обследование репродуктивной сферы, получить помощь в трудоустройстве, проконсультироваться по поводу приобретения жилья, правовым и многим другим вопросам, – добавила Татьяна Абросимова. – Для студентов от 17 до 25 лет, зарегистрированных в Центре занятости, организовано временное трудоустройство (стажировка) для приобретения опыта работы.

Молодые и многодетные семьи, одинокие мамы, а также семьи, где один из родителей студент, могут бесплатно воспользоваться услугой по кратковременному присмотру и уходу за детьми. Также установлено преимущественное право студенческой семьи на места в общежитиях, в том числе в одном общежитии родителям – студентам разных вузов.

Молодые семьи, в том числе студенческие, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области».

Кроме того, расширены категории молодых семей, которые могут получить единовременную выплату на приобретение жилья.

– 24 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал Указ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий молодых семей в виде единовременной денежной выплаты». Право на выплату на приобретение жилья получили все молодые семьи участников СВО или мобилизованных граждан, включенные в программу «Молодая семья», – добавила министр.

Проконсультироваться о назначении и порядке выплат можно по телефону горячей линии МФЦ «Мой семейный центр» – 129, а также в отделениях МФЦ.

В онлайн-сервисе «Навигатор социальных услуг» представлена информация о выплатах семьям с детьми и другим категориям туляков. В каждом разделе размещены подробные разъяснения о способе оформления выплаты, законодательной базе, сумме, документах, необходимых для получения услуги.

Меры социальной поддержки, назначаемые при рождении первого ребенка, реализуются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».