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Граната застряла в руке: тульские военные медики провели уникальную операцию в зоне СВО
Фото: t.me/airborne_medical

Граната застряла в руке: тульские военные медики провели уникальную операцию в зоне СВО

В очередной раз врачам-десантникам пришлось спасать пациента, находясь на волосок от смерти.

Военнослужащие 39-го гвардейского отдельного медицинского отряда тульской 106-й дивизии ВДВ провели очередную уникальную хирургическую операцию в луганском госпитале.

Несколько дней назад туда с передовой доставили бойца, в руке у которого застрял неразорвавшийся ВОГ – иностранная боеприпас от подствольного гранатомёта.

При помощи компьютерной томографии военные медики определили оптимальный вариант извлечения гранаты, а затем достали её и обработали рану.

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В любой момент, при малейшем неверном движении боеприпас мог сдетонировать – все, находящиеся в операционной, подвергали себя смертельному риску. Благодаря профессионализму врачей всё закончилось благополучно: боеприпас с помощью сапёров переместили в безопасное место и уничтожили.

Руководил уникальной операцией лично командир подразделения, трижды кавалер ордена Мужества подполковник Юрий Бровко. Напомним, почти год назад при аналогичной операции боеприпас взорвался в коридоре госпиталя – подполковник получил серьёзное ранение, но после лечения вернулся в строй.

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Место
ТулаЛуганск

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