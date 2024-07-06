Граната застряла в руке: тульские военные медики провели уникальную операцию в зоне СВО

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В очередной раз врачам-десантникам пришлось спасать пациента, находясь на волосок от смерти.

Военнослужащие 39-го гвардейского отдельного медицинского отряда тульской 106-й дивизии ВДВ провели очередную уникальную хирургическую операцию в луганском госпитале.

Несколько дней назад туда с передовой доставили бойца, в руке у которого застрял неразорвавшийся ВОГ – иностранная боеприпас от подствольного гранатомёта.

При помощи компьютерной томографии военные медики определили оптимальный вариант извлечения гранаты, а затем достали её и обработали рану.

В любой момент, при малейшем неверном движении боеприпас мог сдетонировать – все, находящиеся в операционной, подвергали себя смертельному риску. Благодаря профессионализму врачей всё закончилось благополучно: боеприпас с помощью сапёров переместили в безопасное место и уничтожили.

Руководил уникальной операцией лично командир подразделения, трижды кавалер ордена Мужества подполковник Юрий Бровко. Напомним, почти год назад при аналогичной операции боеприпас взорвался в коридоре госпиталя – подполковник получил серьёзное ранение, но после лечения вернулся в строй.