В Туле на ул. Марата ограничат движение трамваев

Фото Дмитрия Дзюбина.

6 июля с 10.00 до 12.00 будет ограничено движение трамвайного транспорта по ул. Марата на участке от ул. Замочной до ул. Каракозова. Об этом сообщает администрация Тулы.

На время вводимых ограничений схема движения трамвайных маршрутов № 3, 7, 9 будет изменена:

№ 3 Московский вокзал — Щегловская Засека: ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького;

ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького; № 7 ст-н «Металлург» — Щегловская Засека: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля;

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля; № 9 Московский вокзал — ст-н «Металлург»: пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького.



