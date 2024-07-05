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В Туле на ул. Марата ограничат движение трамваев
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на ул. Марата ограничат движение трамваев

Это связано с обрезкой деревьев.

6 июля с 10.00 до 12.00 будет ограничено движение трамвайного транспорта по ул. Марата на участке от ул. Замочной до ул. Каракозова. Об этом сообщает администрация Тулы.

На время вводимых ограничений схема движения трамвайных маршрутов № 3, 7, 9 будет изменена:

  • № 3 Московский вокзал — Щегловская Засека: ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького;
  • № 7 ст-н «Металлург» — Щегловская Засека: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля;
  • № 9 Московский вокзал — ст-н «Металлург»: пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького.


 

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сегодня, в 15:04 0
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