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Илья Беспалов: «Наша задача – делать дворы удобными для всех жителей»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Илья Беспалов: «Наша задача – делать дворы удобными для всех жителей»

5 июля глава администрации Тулы Илья Беспалов осмотрел ход благоустройства двора дома № 63 по ул. Руднева.

Работы на объекте проводят по программе «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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Готовность объекта составляет 95%. Представитель подрядной организации отметил, что выполнены работы по ремонту дворового проезда, заасфальтированы подходы к подъездам, уложен бордюр. По желанию жителей во дворе сохранены зеленые насаждения, поэтому парковочные карманы обустроены между деревьями. В настоящее время проводятся работы по установке лавок, урн, обратной отсыпке, вывозу строительного мусора, подготовке объекта к приемке.

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Старшая по дому Ирина Добродомова поблагодарила администрацию города за оказание содействия в организации работ. Она рассказала главе администрации, что запланированы не только работы из перечня программы, но и дополнительные, которые проводит управляющая компания. Жители контролируют их ход на каждом этапе. 

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Осмотрев двор, Илья Беспалов поручил рассмотреть возможность установки в данном дворе элементов детского игрового оборудования и выполнить работы на следующий год. 

— В этом году по программе «Формирование современной городской среды» в Туле запланировано благоустройство 40 дворов на общую сумму свыше 75 млн рублей из бюджетов разных уровней. В основном востребованы такие работы, как асфальтирование подходов, обустройство парковочных мест, установка игрового оборудования. В процессе у жителей появляются дополнительные пожелания или выявляются сопутствующие работы, которые необходимо проводить, чтобы двор выглядел ухоженным. Администрация города старается учитывать все нюансы и по возможности выполнять по муниципальным программам. Наша задача сделать так, чтобы двор был доступным и удобным для всех жителей независимо от возраста, — подчеркнул Илья Беспалов. 

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В настоящее время в городе по программе «Формирование современной городской среды» работы выполнены на 30 придомовых территориях. В 10 дворах благоустройство продолжается, к работам еще в одном дворе приступят в ближайшее время в соответствии с графиком. Завершить работы на всех территориях планируют к концу лета.

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