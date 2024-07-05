«Атаку медведя могли спровоцировать собаки»: директор тульского департамента охотхозяйства Андрей Момент

Директор департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Момент прокомментировал Myslo инцидент с нападением медведя на человека в Калужской области. По его словам, обычно они избегают контакта с человеком.

— По моим данным, сейчас тело мужчины отправили на судмедэкспертизу. Пока делать выводы еще рано. Специалисты установят причину смерти мужчины, было ли это действительно нападением медведя. Как правило, эти животные всегда избегают контактов с человеком, если имеют такую возможность. Опасен только прикормленный медведь. Если он уже пробовал мясо человека, то таких животных только отстреливают, — отметил Момент.

Напомним, несчастный случай произошел 2 июля. Медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области. По словам местных жителей, хищник напал, когда погибший вышел на прогулку с собаками. Они разбежались после атаки медведя.

Как подчеркнул Андрей Момент, собаки тоже могли спровоцировать атаку хищника на человека. Некоторые медведи не только активно защищаются от собак, но и сами за ними гоняются. Трусливые собаки при этом ищут защиты у человека, кидаются ему под ноги, что может стать причиной несчастного случая.

Тем временем специалисты калужского минприроды уже заявили, что атаковавшего калужанина медведя усыплять не будут, так как он занесен в Красную книгу.

По словам ученых, большинство нападений медведей были спровоцированы неправильным и рискованным поведением человека. Чтобы уменьшить количество опасных столкновений с животными, исследователи предложили несколько рекомендаций.

К примеру, категорически запретить посещение заповедников с собаками. Исследователи настоятельно советуют не совершать походы в дикие места в одиночку. Кроме того, громкие звуки предупреждают медведей о присутствии людей, что предотвращает неожиданные встречи.

При встрече важно не убегать, это играет на их инстинктах хищника. Нужно продолжать шуметь и казаться грозным, при этом отступая на безопасное расстояние.



Исследователи отмечают, что демонстрационное поведение медведя говорит о желании просто отпугнуть. Но если медведь начал скрадывать человека — скрытно подходить, караулить, то есть вести себя как хищник, следует ожидать нападения. В таких случаях не нужно ждать трагедии, а стоит отстреливать опасных животных, потерявших страх перед человеком.