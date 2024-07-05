  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. УФАС включило в «черный список» подрядчика, не отремонтировавшего крышу администрации в Алексине - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
УФАС включило в «черный список» подрядчика, не отремонтировавшего крышу администрации в Алексине
Фото: ru.freepik.com.

УФАС включило в «черный список» подрядчика, не отремонтировавшего крышу администрации в Алексине

Он не выполнил работы в срок.

МКУ «Алексин Сервис» обратился в тульское УФАС России с требованием внести в реестр недобросовестных подрядчиков компанию, которая должна была за 3,9 млн рублей отремонтировать кровлю здания администрации на улице Героев Алексинцев в Алексине. 

Однако подрядчик не уложился в установленные контрактом сроки. Администрация разорвала контракт в одностороннем порядке. 

— Тульское УФАС России признало в действиях подрядчика нарушение существенных условий контракта и внесло информацию об исполнителе ремонтных работ в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), — сообщили в ведомстве. 

Подрядчик с решением не согласился и обжаловал в суде. Однако Арбитражный суд Тульской области подтвердил факт законности действий сотрудников антимонопольной службы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:34 0
Другие статьи по темам
Место
Алексин
Прочее
УФАС России по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Атаку медведя могли спровоцировать собаки»: директор тульского департамента охотхозяйства Андрей Момент
«Атаку медведя могли спровоцировать собаки»: директор тульского департамента охотхозяйства Андрей Момент
На трассе под Тулой в жестком ДТП пострадал мужчина
На трассе под Тулой в жестком ДТП пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.