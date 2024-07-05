УФАС включило в «черный список» подрядчика, не отремонтировавшего крышу администрации в Алексине

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Он не выполнил работы в срок.

МКУ «Алексин Сервис» обратился в тульское УФАС России с требованием внести в реестр недобросовестных подрядчиков компанию, которая должна была за 3,9 млн рублей отремонтировать кровлю здания администрации на улице Героев Алексинцев в Алексине.

Однако подрядчик не уложился в установленные контрактом сроки. Администрация разорвала контракт в одностороннем порядке.

— Тульское УФАС России признало в действиях подрядчика нарушение существенных условий контракта и внесло информацию об исполнителе ремонтных работ в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), — сообщили в ведомстве.

Подрядчик с решением не согласился и обжаловал в суде. Однако Арбитражный суд Тульской области подтвердил факт законности действий сотрудников антимонопольной службы.