В Туле сплетут самый длинный венок в России

7 июля в Туле на Казанской набережной состоится фестиваль северной ходьбы «Ромашковый хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности. Организаторы планируют установить рекорд — сплести самый длинный венок из живых цветов в России.
В программе фестиваля:
- 10.00 — торжественное открытие,
- 10.15 — начало плетения венка, выступление ансамбля «Гармошечка»,
- 12.00 — окончание плетения, замер и фиксация результата, выступление организаторов и гостей, хоровод с венком,
- 12.30 — проход участников со скандинавскими палками вокруг кремля,
- 13.00 — завершение мероприятия.
Организаторы рекомендуют участникам приходить в сарафанах, длинных платьях, юбках, костюмах.
— У нас праздник, и мы хотим быть красивыми! Согласитесь, что венок из цветов на голове больше подходит к нарядной одежде, чем к спортивной! «Ромашковый хоровод» — это повод выглядеть шикарно, — говорят организаторы.
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