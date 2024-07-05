В Туле сплетут самый длинный венок в России

Фото пресс-службы администрации Тулы.

7 июля в Туле на Казанской набережной состоится фестиваль северной ходьбы «Ромашковый хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности. Организаторы планируют установить рекорд — сплести самый длинный венок из живых цветов в России.

В программе фестиваля:

10.00 — торжественное открытие,

10.15 — начало плетения венка, выступление ансамбля «Гармошечка»,

12.00 — окончание плетения, замер и фиксация результата, выступление организаторов и гостей, хоровод с венком,

12.30 — проход участников со скандинавскими палками вокруг кремля,

13.00 — завершение мероприятия.

Организаторы рекомендуют участникам приходить в сарафанах, длинных платьях, юбках, костюмах.

— У нас праздник, и мы хотим быть красивыми! Согласитесь, что венок из цветов на голове больше подходит к нарядной одежде, чем к спортивной! «Ромашковый хоровод» — это повод выглядеть шикарно, — говорят организаторы.

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