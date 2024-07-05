  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Фото
  4. Фото 1 - О да – еда! - Фотоконкурс - MySlo.ru
  5. Фото 1 - О да – еда! - Фотоконкурс - MySlo.ru
  6. Фото 1 - О да – еда! - Фотоконкурс - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Медведь загрыз человека в соседнем с Тульской областью регионе

Медведь загрыз человека в соседнем с Тульской областью регионе

Пострадавший мужчина скончался от полученных травм.

Медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области. По словам местных жителей, инцидент произошел, когда погибший вышел на прогулку с собаками, пишет «Газета.Ru».

— Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Службы работают, но чувство страха у людей, естественно, присутствует. Я думаю, в лес и дальше своего огорода они теперь точно не пойдут. Это первый случай, но зимой по деревне ходило несколько медведей, — рассказал один из жителей деревни.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел 2 июля. Мужчина скончался от полученных травм. Информацию о нападении медведя на человека подтвердил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Напомним, ранее Myslo писал, что в Труфановском охотхозяйстве егеря обнаружили следы бурого медведя. Специалисты Тульского экзотариума подтвердили сообщения о присутствии на этой территории хищника. Более того, фотографии следов медведей недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе присылали в редакцию Myslo жители. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКалужская область
Прочее
бурый медведьКалуга

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ленинском районе директора предприятия оштрафовали за нерасторопность при банкротстве
В Ленинском районе директора предприятия оштрафовали за нерасторопность при банкротстве
Тульскую область в ближайшие часы накроют гроза и ураганный ветер
Тульскую область в ближайшие часы накроют гроза и ураганный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.