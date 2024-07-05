Медведь загрыз человека в соседнем с Тульской областью регионе

Медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области. По словам местных жителей, инцидент произошел, когда погибший вышел на прогулку с собаками, пишет «Газета.Ru».

— Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Службы работают, но чувство страха у людей, естественно, присутствует. Я думаю, в лес и дальше своего огорода они теперь точно не пойдут. Это первый случай, но зимой по деревне ходило несколько медведей, — рассказал один из жителей деревни.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел 2 июля. Мужчина скончался от полученных травм. Информацию о нападении медведя на человека подтвердил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Напомним, ранее Myslo писал, что в Труфановском охотхозяйстве егеря обнаружили следы бурого медведя. Специалисты Тульского экзотариума подтвердили сообщения о присутствии на этой территории хищника. Более того, фотографии следов медведей недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе присылали в редакцию Myslo жители.