В Белевском районе нашли незаконную свалку

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Россельхознадзор объявил местной администрации предостережение и предложил привести земельный участок в порядок.

В мае сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Белевском районе. Участок принадлежит районной администрации.

Выяснилось, что на площади свыше 800 кв. м. образовалась незаконная свалка: валяются доски, шифер, битый кирпич, бутылки, стекла, гнилой картофель и ветки. Земля покрыта сорняками и кустарниками, не отмежевана и не поставлена на кадастровый учет.

Инспекторы объявили белевским чиновникам предостережение о недопустимости нарушений и предложили принять меры по рекультивации загрязненного участка.