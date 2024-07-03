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В Белевском районе нашли незаконную свалку
Фото: 777.fsvps.gov.ru

В Белевском районе нашли незаконную свалку

Россельхознадзор объявил местной администрации предостережение и предложил привести земельный участок в порядок.

В мае сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Белевском районе. Участок принадлежит районной администрации.

Выяснилось, что на площади свыше 800 кв. м. образовалась незаконная свалка: валяются доски, шифер, битый кирпич, бутылки, стекла, гнилой картофель и ветки. Земля покрыта сорняками и кустарниками, не отмежевана и не поставлена на кадастровый учет.

Инспекторы объявили белевским чиновникам предостережение о недопустимости нарушений и предложили принять меры по рекультивации загрязненного участка.

 

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вчера, в 20:53 0
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Место
Тульская областьБелевский район

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