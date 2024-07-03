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Тульская горнолыжница стала первой на Всероссийских соревнованиях «Приз Эльбруса»
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульская горнолыжница стала первой на Всероссийских соревнованиях «Приз Эльбруса»

Поздравляем нашу спортсменку!

С 1 по 6 июля в селе Терскол Кабардино-Балкарии проходят Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса». В возрастной категории U-16 выступили 67 участниц, представляющих 21 регион страны.

3 июля тульская спортсменка, кандидат в мастера спорта, Таисия Тяпаева заняла первое место в слалом-гигант с результатом 1:35.04. 

Как сообщает минспорта Тульской области, Таисия выиграла две попытки.
2 июля спортсменка лидировала, 0.85 секунд ей уступала столичная горнолыжница Анна Александрова, в 1.42 секунды от Таисии находилась Вероника Ахтанина, выступающая за Ленинградскую область. Однако из-за погодных условий организаторы приняли решение перенести второй заезд на 3 июля.

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