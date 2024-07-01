Кому отключат газ в июле: список адресов по Туле

В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Шухова, 24, корпус 3,
— 2-й проезд Гастелло, 15,
— Комсомольская, 191, корпус 2.
2 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Шухова, 24, корпус 3,
— 2-й проезд Гастелло, 15.
3 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Шухова, 24, корпус 3,
— 2-й проезд Гастелло, 15,
— ул. Комсомольская, 191, корпус 2.
4 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Шухова, 24, корпус 3,
— 2-й проезд Гастелло, 15.
с 13.00 до 17.00
— ул. Пузакова, 25, подъезд № 1 — 4.
5 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Комсомольская, 191, корпус 2.
с 12.00 до 16.00
— ул. Пузакова, 25, подъезд № 5 — 7.
8 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Фрунзе, 22,
— ул. Сойфера, 37,
— ул. Седова, 31,
— ул. Шухова, 24, корпус 3,
— 2-й проезд Гастелло, 15,
— ул. Комсомольская, 191, корпус 2.
с 14.00 до 17.00
— пр. Ленина, 52-б.
9 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 27/10,
— ул. Аносова, 10/27,
— ул. Шухова, 24, корпус 3,
— 2-й проезд Гастелло, 15.
10 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Комсомольская, 191, корпус 3.
с 12.00 до 16.00
— Красноармейский пр., 32, подъезды № 1, 2.
11 июля
с 10.00 до 18.00
— ул. Седова, 33.
с 11.00 до 17.00
— Одоевское ш., 100, подъезды № 4, 5.
с 12.00 до 16.00
— Красноармейский, 32, подъезды № 3, 4.
12 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Комсомольская, 191, корпус 3.
15 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Комсомольская, 191, корпус 3,
— ул. Металлургов, 48.
16 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 48.
17 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Комсомольская, 191, корпус 3,
— ул. Металлургов, 48.
18 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Свободы, 38-а.
— ул. Металлургов, 48.
19 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Академика Павлова, 1-д.
с 12.00 до 16.00
— пр. Ленина, 116.
23 июля
с 12.00 до 16.00
— Красноармейский пр., 36, подъезды № 1, 2.
с 14.00 до 17.00
— с. Осиновая Гора, Уютный проезд, 10.
24 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Комсомольская, 191, корпус 4.
с 12.00 до 16.00
— Красноармейский пр., 36, подъезды № 3, 4.
25, 26, 29 июля
с 10.00 до 17.00
— ул. Комсомольская, 191, корпус 4.