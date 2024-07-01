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Кому отключат газ в июле: список адресов по Туле

Кому отключат газ в июле: список адресов по Туле

«Тулагоргаз» опубликовал график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. 

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Шухова, 24, корпус 3,

— 2-й проезд Гастелло, 15,

— Комсомольская, 191, корпус 2.

 

2 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Шухова, 24, корпус 3,

— 2-й проезд Гастелло, 15.

 

3 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Шухова, 24, корпус 3,

— 2-й проезд Гастелло, 15,

— ул. Комсомольская, 191, корпус 2.

 

4 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Шухова, 24, корпус 3,

— 2-й проезд Гастелло, 15.

с 13.00 до 17.00

— ул. Пузакова, 25, подъезд № 1 — 4.

 

5 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Комсомольская, 191, корпус 2.

с 12.00 до 16.00

— ул. Пузакова, 25, подъезд № 5 — 7.

 

8 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Фрунзе, 22,

— ул. Сойфера, 37,

— ул. Седова, 31,

— ул. Шухова, 24, корпус 3,

— 2-й проезд Гастелло, 15,

— ул. Комсомольская, 191, корпус 2.

с 14.00 до 17.00

— пр. Ленина, 52-б.

 

9 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Металлургов, 27/10,

— ул. Аносова, 10/27,

— ул. Шухова, 24, корпус 3,

— 2-й проезд Гастелло, 15.

 

10 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Комсомольская, 191, корпус 3.

с 12.00 до 16.00

— Красноармейский пр., 32, подъезды № 1, 2.

 

11 июля

с 10.00 до 18.00

— ул. Седова, 33.

с 11.00 до 17.00

— Одоевское ш., 100, подъезды № 4, 5.

с 12.00 до 16.00

— Красноармейский, 32, подъезды № 3, 4.

 

12 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Комсомольская, 191, корпус 3.

 

15 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Комсомольская, 191, корпус 3,

— ул. Металлургов, 48.

 

16 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Металлургов, 48.

 

17 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Комсомольская, 191, корпус 3,

— ул. Металлургов, 48.

 

18 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Свободы, 38-а.

— ул. Металлургов, 48.

 

19 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Академика Павлова, 1-д.

с 12.00 до 16.00

— пр. Ленина, 116.

 

23 июля

с 12.00 до 16.00

— Красноармейский пр., 36, подъезды № 1, 2.

с 14.00 до 17.00

— с. Осиновая Гора, Уютный проезд, 10.

 

24 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Комсомольская, 191, корпус 4.

с 12.00 до 16.00

— Красноармейский пр., 36, подъезды № 3, 4.

 

25, 26, 29 июля

с 10.00 до 17.00

— ул. Комсомольская, 191, корпус 4.

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