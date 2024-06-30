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В Госдуме предложили сократить допустимый срок прерывания беременности
Фото freepik.ru.

В Госдуме предложили сократить допустимый срок прерывания беременности

С инициативой выступил Комитет по охране здоровья.

В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом сообщили «Известия».

С инициативой выступил Комитет по охране здоровья. Парламентарии порекомендовали усилить контроль за оборотом препаратов, использующихся для медикаментозных абортов. Предложенные меры, по мнению депутатов, поспособствуют повышению рождаемости. Акушеры-гинекологи предупреждают: ужесточение правил может привести к росту числа криминальных абортов и отказов от новорожденных.

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