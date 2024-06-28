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В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 17%

В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 17%

Существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Аналитики банка рассматривают следующие варианты действий ЦБ: ставка останется на уровне 16%, повысится на 100 базисных пунктов — до 17%, повысится на 200 базисных пунктов — до 18% или повысится на 400 базисных пунктов — до 20%.

— Мы точно будем, на мой взгляд, видеть повышение ставки. Не магистры игры, математики в наших рядах перемножили это все с 25% вероятностью и вывели 17,75%, сделали вывод, что будет, скорее, 18%. Но поскольку игра — это не только математика, но и музыка, поэтому, скорее всего, будет +100 базисных пунктов — до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании, — заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь–май 2024 года чистая прибыль группы ВТБ составила 233,4 млрд руб., за май — 30 млрд руб., сообщил первый зампред правления Дмитрий Пьянов. По его словам, прогноз по полугодию составляет более 250 млрд рублей.

По итогам работы с заблокированными активами банк планирует получить около 108 млрд руб. до конца года. В июне ВТБ реализовал первую в России сделку по продаже заблокированных активов другому подсанкционному российскому банку.

— Это российский контрагент, имя мы его назвать не вправе, соответственно, прибыль или суть этой операции — это продажа банком ВТБ прав на денежные потоки от заблокированных активов, продажа с дисконтом, — заявил Дмитрий Пьянов.

Он также отметил, что банковская система адаптируется к новым санкциям, которые являются закатом системы международных расчетов на основе банковских корреспондентских счетов, а с юанем в России «все будет хорошо».

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