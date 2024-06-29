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Туляки поздравили город-побратим Могилёв с 757-летием со дня основания
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки поздравили город-побратим Могилёв с 757-летием со дня основания

В Могилёве установили скульптуру тульского пряника.

Сегодня город-побратим Могилёв отмечает День города. Участие в торжествах принимает тульская делегация. В ее составе — глава администрации Илья Беспалов и заместитель главы Елена Бирживая. Помимо туляков Могилёв прибыли поздравить почётные гости из городов-побратимов и городов-партнёров.

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Делегации посетили официальный прием в городской Ратуше. Илья Беспалов от имени туляков поздравил председателя Могилевского горисполкома Александра Студнева с праздником. В обращении Илья Беспалов отметил:

«Славный Могилев и город-герой Тулу связывает 26-летняя дружба. Мы высоко ценим партнерские отношения и взаимопонимание. И для нас большая честь находиться на белорусской земле и отмечать вместе с вами праздник».

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Глава администрации вручил председателю горисполкома сертификат на получение бронзовой скульптуры «Тульский пряник» весом 980 кг. Могилев также поздравили делегации городов-побратимов и городов-партнёров.

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После состоялось торжественное открытие аллеи городов-побратимов и привезенной из Тулы скульптуры — пряника. Она установлена в честь Дня города и 80-й годовщины освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков. В память о героях делегации возложили цветы на площади Славы.

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В течение дня гости планируют посетить и другие праздничные мероприятия.

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