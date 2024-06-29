  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жара в общественном транспорте Тулы: что ответила администрация - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жара в общественном транспорте Тулы: что ответила администрация
Фото из архива Myslo.

Жара в общественном транспорте Тулы: что ответила администрация

Почему в салоне некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев температура выше нормы?

Ранее Myslo измерил температуру в городском общественном транспорте. Мы прокались с термометром в автобусах, троллейбусах и трамваях. 

В 2021 году было подписано постановление о допустимом температурном режиме при осуществлении пассажирских перевозок в Туле. По нему летом при среднесуточной температуре +20° температура внутри салонов не должна превышать +25°. На самом деле оказалось, что практически везде показатели выше нормы. Подробнее о нашем рейде — в статье по ссылке.

Администрация Тулы ответила на публикацию Myslo. Публикуем ответ.

— Администрация Тулы при поддержке правительства региона уделяет большое внимание обновлению пассажирского транспорта. В этом году практически полностью обновлен автобусный парк «Тулгорэлектротранса», по городу курсируют 124 новых автобуса.

Все приобретенные автобусы моделей ЛиАЗ 529265 и ПАЗ 422320-04 оснащены системой кондиционирования воздуха. В настоящее время на некоторых автобусах представители компании-поставщика систем кондиционирования воздуха в рамках рекламационных актов проводят работы по обслуживанию кондиционеров салона.

Вагоны 71-911ЕМ «Львенок» также оснащены системой кондиционирования воздуха. Кондиционеры работают, при необходимости в вагонах указной модели представители компании-поставщика систем кондиционирования воздуха проводят работы по сезонному обслуживанию кондиционеров салона. На случай отключения кондиционера для вентиляции салона конструкцией трамвая предусмотрены люки и раздвижные форточки. 

Троллейбусы марки ЛИАЗ 5280, ТРОЛЗА-5265 «Мегаполис» (на автономном ходу), ТРОЛЗА-5275.03 «Оптима-2», используемые для регулярных перевозок пассажиров в Туле, не оснащены системой кондиционирования воздуха, согласно конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем. Имеются троллейбусы, на которых предусмотрены кондиционеры, но в связи с износом и отсутствием комплектующих запчастей на российском рынке, провести их ремонт не представляется возможным. Для вентиляции салона конструкцией транспортного средства предусмотрены люки и раздвижные форточки.

Трамвайные вагоны марки 71-407 ЛМ, 71-153, 71-619КТ, Т3М, 71-619А, 71-623-02, находящиеся в эксплуатации, не оснащены системой кондиционирования воздуха, согласно конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:45 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
общественный транспорт

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Центральном парке Тулы отметили День йоги
В Центральном парке Тулы отметили День йоги
Под Тулой водитель не увидел опасности в обгоне на пешеходном переходе
Под Тулой водитель не увидел опасности в обгоне на пешеходном переходе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.