Жара в общественном транспорте Тулы: что ответила администрация

Фото из архива Myslo.

Почему в салоне некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев температура выше нормы?

Ранее Myslo измерил температуру в городском общественном транспорте. Мы прокались с термометром в автобусах, троллейбусах и трамваях.

В 2021 году было подписано постановление о допустимом температурном режиме при осуществлении пассажирских перевозок в Туле. По нему летом при среднесуточной температуре +20° температура внутри салонов не должна превышать +25°. На самом деле оказалось, что практически везде показатели выше нормы. Подробнее о нашем рейде — в статье по ссылке.

Администрация Тулы ответила на публикацию Myslo. Публикуем ответ.

— Администрация Тулы при поддержке правительства региона уделяет большое внимание обновлению пассажирского транспорта. В этом году практически полностью обновлен автобусный парк «Тулгорэлектротранса», по городу курсируют 124 новых автобуса.

Все приобретенные автобусы моделей ЛиАЗ 529265 и ПАЗ 422320-04 оснащены системой кондиционирования воздуха. В настоящее время на некоторых автобусах представители компании-поставщика систем кондиционирования воздуха в рамках рекламационных актов проводят работы по обслуживанию кондиционеров салона.

Вагоны 71-911ЕМ «Львенок» также оснащены системой кондиционирования воздуха. Кондиционеры работают, при необходимости в вагонах указной модели представители компании-поставщика систем кондиционирования воздуха проводят работы по сезонному обслуживанию кондиционеров салона. На случай отключения кондиционера для вентиляции салона конструкцией трамвая предусмотрены люки и раздвижные форточки.

Троллейбусы марки ЛИАЗ 5280, ТРОЛЗА-5265 «Мегаполис» (на автономном ходу), ТРОЛЗА-5275.03 «Оптима-2», используемые для регулярных перевозок пассажиров в Туле, не оснащены системой кондиционирования воздуха, согласно конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем. Имеются троллейбусы, на которых предусмотрены кондиционеры, но в связи с износом и отсутствием комплектующих запчастей на российском рынке, провести их ремонт не представляется возможным. Для вентиляции салона конструкцией транспортного средства предусмотрены люки и раздвижные форточки.

Трамвайные вагоны марки 71-407 ЛМ, 71-153, 71-619КТ, Т3М, 71-619А, 71-623-02, находящиеся в эксплуатации, не оснащены системой кондиционирования воздуха, согласно конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем.