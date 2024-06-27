  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В российских школах предложили возродить оценки по поведению - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В российских школах предложили возродить оценки по поведению
Фото Дмитрия Дзюбина.

В российских школах предложили возродить оценки по поведению

Хулиганов не будут допускать до экзаменов.

В российских школах планируют ввести оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ учеников, у которых оно неудовлетворительное. С таким предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, инициативу которого поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Коммерсант».

— Речь о хулиганах в школе, на которых нет управы. Прежде чем отчислять, мы предлагаем вернуть оценку по поведению. Двойка по поведению — к ОГЭ, ЕГЭ не допускается ученик. Не умеешь себя правильно внести — другой дорогой пойдешь, — сказал Валерий Фадеев на заседании СПЧ по образованию.

В свою очередь Кравцов отметил, что для начала необходимо определить, кто будет выставлять детям оценки за поведение, по каким критериям и какие последствия будут от выставленных баллов, призвав «не принимать спонтанных решений».

Инициатива вызвала бурную реакцию со стороны населения в соцсетях. Комментаторы вспоминают, что в советское время в школах были оценки за поведение и прилежание. Однако на допуск к экзаменам они в итоге никак не влияли.

 

А вы что думаете о такой инициативе?

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:41 +2
Другие статьи по темам
Прочее
школа
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За сутки туляки перевели мошенникам почти 880 тысяч рублей
За сутки туляки перевели мошенникам почти 880 тысяч рублей
Николай Воробьев: «Дума единогласно поддержала учреждение медали для бойцов СВО»
Николай Воробьев: «Дума единогласно поддержала учреждение медали для бойцов СВО»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.