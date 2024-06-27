В российских школах предложили возродить оценки по поведению

Фото Дмитрия Дзюбина.

В российских школах планируют ввести оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ учеников, у которых оно неудовлетворительное. С таким предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, инициативу которого поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Коммерсант».

— Речь о хулиганах в школе, на которых нет управы. Прежде чем отчислять, мы предлагаем вернуть оценку по поведению. Двойка по поведению — к ОГЭ, ЕГЭ не допускается ученик. Не умеешь себя правильно внести — другой дорогой пойдешь, — сказал Валерий Фадеев на заседании СПЧ по образованию.

В свою очередь Кравцов отметил, что для начала необходимо определить, кто будет выставлять детям оценки за поведение, по каким критериям и какие последствия будут от выставленных баллов, призвав «не принимать спонтанных решений».

Инициатива вызвала бурную реакцию со стороны населения в соцсетях. Комментаторы вспоминают, что в советское время в школах были оценки за поведение и прилежание. Однако на допуск к экзаменам они в итоге никак не влияли.

А вы что думаете о такой инициативе?