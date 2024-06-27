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Изменятся ли цены на новостройки после окончания господдержки
Фото freepik.ru.

Изменятся ли цены на новостройки после окончания господдержки

Рынок приспосабливается к новым условиям, но квартиры точно не подешевеют.

Четыре года назад на фоне пандемии ввели программу по льготной ипотеке. Как отмечают эксперты, она простимулировала не только рост спроса, но и повышение цен на квартиры в новостройках. Сейчас наблюдается дисбаланс между рынками первичной и вторичной недвижимости.

Отсутствие программы «Господдержка-2020» не снизит цен на квартиры. Тем не менее аналитики предсказывают возвращение в начале осени активности покупателей.

— Рынок быстро приспосабливается к новым условиям. Застройщики и кредитные организации начали применять такие дополнительные инструменты, как субсидированные и траншевые ипотечные программы, а также разные виды рассрочек. Сбер объявил на прошлой неделе, что будет вводить новые программы кредитов с субсидией, — отметили эксперты для Новости Mail.ru.

Другие льготные программы — семейная и IT-ипотека — продолжат работать. 

Доля льготных программ в общем объеме сделок составляет 60%.

Колебания спроса не будут оказывать сильного влияния на цены на «первичку». 

— Уже не работает модель, при которой стоимость зависит от объема продаж, когда во время низкого спроса застройщики уменьшали цены для привлечения покупателей. Сейчас работает модель, при которой банки предоставляют кредиты на строительство согласно проектному финансированию, а затем при хороших показателях продаж и средств на эскроу-счетах включают снижение процента по кредиту для застройщика. Однако при низком спросе у застройщиков возникает недобор средств на эскроу-счетах, и как следствие, они платят высокие проценты по кредитам, что влияет на стоимость квадратного метра, — отмечают эксперты.

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