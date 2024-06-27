Изменятся ли цены на новостройки после окончания господдержки

Колебания спроса не будут оказывать сильного влияния на цены на «первичку».

— Уже не работает модель, при которой стоимость зависит от объема продаж, когда во время низкого спроса застройщики уменьшали цены для привлечения покупателей. Сейчас работает модель, при которой банки предоставляют кредиты на строительство согласно проектному финансированию, а затем при хороших показателях продаж и средств на эскроу-счетах включают снижение процента по кредиту для застройщика. Однако при низком спросе у застройщиков возникает недобор средств на эскроу-счетах, и как следствие, они платят высокие проценты по кредитам, что влияет на стоимость квадратного метра, — отмечают эксперты.