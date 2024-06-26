В Туле вручили дипломы выпускникам областного медицинского колледжа

Дипломы получили более 30 выпускников по специальности «лечебное дело». 7 ребят окончили колледж с отличием.

Будущим фельдшерам вручил дипломы заместитель министра здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

Колледж — основная база подготовки среднего медперсонала для больниц региона — фельдшеров, медсестер, лаборантов и фармацевтов.

В прошлом году было открыто новое отделение медколледжа, оснащенное современным учебным оборудованием, капитально отремонтировано общежитие. На базе колледжа при поддержке минздрава Тульской области создан центр содействия трудоустройству выпускников.

Всего в этом году колледж окончили более 470 студентов, большинство из них уже трудоустроены.

В Тульской области действует широкий спектр мер социальной поддержки медработников. Это программа «Земский фельдшер» (выплаты от 500 до 750 тыс. рублей), выплата пяти окладов молодым специалистам после трёх лет работы, компенсация найма жилья и предоставление служебных квартир, обновление устаревших ФАПов и установка новых модульных конструкций, обеспечение фельдшеров служебными автомобилями.