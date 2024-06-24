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В Тульской области молодые семьи участников СВО получат выплаты на жильё
Фото из архива Myslo

В Тульской области молодые семьи участников СВО получат выплаты на жильё

Соответствующий Указ подписал 24 июня врио главы региона Дмитрий Миляев.

Этим документом внесены изменения в Указ Губернатора Тульской области от 7 февраля 2024 года № 7 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий молодых семей в виде единовременной денежной выплаты».

Теперь право на единовременную выплату на покупку жилья будут иметь все молодые семьи участников специальной военной операции или мобилизованных граждан, включенные в программу «Молодая семья». Подать заявление на выплату можно в МФЦ или отделе соцзащиты по месту жительства.

Единовременная выплата предоставляется при условии, если один из членов молодой семьи проходит или проходил военную службу по контракту или записался в ВС РФ добровольцем и принимает (принимал) участие в СВО. Положения документа также распространяются на мобилизованных и  военнослужащих Росгвардии.

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вчера, в 21:21 0
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