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Владислав Галкин перешёл на работу в администрацию Киреевского района

Владислав Галкин перешёл на работу в администрацию Киреевского района

Там он занял пост первого заместителя руководителя.

Бывший заместитель главы администрации Тулы и Щекинского района Владислав Галкин в очередной раз сменил место работы.

Он занял пост первого заместителя главы администрации Киреевского района. Информация об этом появилась на официальном сайте муниципального образования.

При этом место главы администрации до сих пор вакантно, поскольку предыдущий руководитель Игорь Цховребов проходит службу в зоне СВО.

Напомним, Владислав Галкин занимал пост первого зама главы администрации Тулы с 2015 года, а в 2021 году перебрался в Щекинский район, где курировал вопросы инженерной инфраструктуры и ЖКХ.

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вчера, в 20:49 0
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Тульская областьКиреевский район

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