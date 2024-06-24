Где в Туле не будет электроэнергии 25 июня

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- Хлебная пл., 8,
- ул. М. Горького, 25-а, 31, 33, 35-а,
- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.), 54-б,
- ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-93 (нечётн.), 88-а,
- ул. Краснодонцев, 72-84 (чётн.), 75-87 (нечётн.), 79-б, 81-б, 82-б, 86-а,
- ул. Белинского, 70,
- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
- ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 7, 9-а, 9-б, 11, 13, 15, 19, 23, 34-а,
- ул. Комарова, 33, 35, 36,
- пер. Репина, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а,
- ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а,
- ул. Газовая, 24,
- ул. Огарёва, 2-24 (чётн.),
- ул. Кислородная, 1-27,
- пр-т Ленина, 99,
- ул. Циолковского, 2, 2-б, 2-в.