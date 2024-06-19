В Чекалине отработали ликвидацию очага сибирской язвы

В учениях приняли участие представители ветеринарных служб из семи регионов России.

Комитет ветеринарии Тульской области провёл в г. Чекалине Суворовского района учения по ликвидации очага сибирской язвы. В них приняли участие силовики, сотрудники Роспотребнадзора, спасатели, представители областного минздрава, а также местные чиновники.

Также в самый маленький город России приехали представители государственных ветеринарных служб Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской и Орловской областей.

Во время учений были отработаны и закреплены теоретические и практические навыки организации и проведения мероприятий по ликвидации очага и недопущению распространения особо опасного заболевания.