  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Балтике» - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 4 - MySlo.ru
  5. Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Балтике» - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 4 - MySlo.ru
  6. Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Балтике» - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 4 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Чекалине отработали ликвидацию очага сибирской язвы

В Чекалине отработали ликвидацию очага сибирской язвы

В учениях приняли участие представители ветеринарных служб из семи регионов России.

Комитет ветеринарии Тульской области провёл в г. Чекалине Суворовского района учения по ликвидации очага сибирской язвы. В них приняли участие силовики, сотрудники Роспотребнадзора, спасатели, представители областного минздрава, а также местные чиновники.

Также в самый маленький город России приехали представители государственных ветеринарных служб Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской и Орловской областей.

Во время учений были отработаны и закреплены теоретические и практические навыки организации и проведения мероприятий по ликвидации очага и недопущению распространения особо опасного заболевания.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 22:25 −2
Другие статьи по темам
Событие
Россельхознадзорсибирская язваученияветеринарыспасатели
Место
Тульская областьЧекалин

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Зеленстрое неадекватный мужчина изображал регулировщика: видео
На Зеленстрое неадекватный мужчина изображал регулировщика: видео
На каких улицах Тулы 20 июня не будет электроэнергии
На каких улицах Тулы 20 июня не будет электроэнергии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.