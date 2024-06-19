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Госдума рассмотрит закон о запрете рекламы магов и экстрасенсов
Фото с сайта ru.freepik.com.

Госдума рассмотрит закон о запрете рекламы магов и экстрасенсов

Их деятельность противоречит указу Президента о сохранении и развитии традиционных духовно-нравственных ценностей, считает автор законопроекта.

Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил проект закона о запрете рекламы услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов, сообщает ТАСС.

За распространение информации предлагается ввести штраф: для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Такая деятельность является мошеннической, а также губительно сказывается на психическом и физическом здоровье наших граждан. Кроме того, она в корне противоречит указу Президента о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнул парламентарий.

Спиридонов отметил, что законопроект планируется внести в Госдуму до окончания весенней сессии.

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