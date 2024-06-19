Банк России приглашает туляков на музейные экскурсии

Фото: пресс-служба Банка России

Все желающие смогут познакомиться с историей банковского дела и узнать много интересного о деньгах.

В музее тульского отделения Банка России собрано свыше полутора тысяч экспонатов, включая большую коллекцию монет, банкнот и ценных бумаг. Посетители увидят ассигнации, а также «романовки», «керенки», «думки», рубли белого движения и другие денежные знаки России.

В денежном хранилище гостям расскажут, как менялось техническое оснащение труда банковских служащих. Воссозданный интерьер кабинета начальника районной конторы банка перенесет в середину ХХ века.

Разделы экспозиции «Жемчужины земли тульской» и «Тула — арсенал и щит России» расскажут о главных тульских достопримечательностях, запечатленных на реверсах серебряных монет.