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Банк России приглашает туляков на музейные экскурсии
Фото: пресс-служба Банка России

Банк России приглашает туляков на музейные экскурсии

Все желающие смогут познакомиться с историей банковского дела и узнать много интересного о деньгах.

В музее тульского отделения Банка России собрано свыше полутора тысяч экспонатов, включая большую коллекцию монет, банкнот и ценных бумаг. Посетители увидят ассигнации, а также  «романовки», «керенки», «думки», рубли белого движения и другие денежные знаки России.

В денежном хранилище гостям расскажут, как менялось техническое оснащение труда банковских служащих. Воссозданный интерьер кабинета начальника районной конторы банка перенесет в середину ХХ века.

Разделы экспозиции «Жемчужины земли тульской» и «Тула — арсенал и щит России» расскажут о главных тульских достопримечательностях, запечатленных на реверсах серебряных монет.

Экспозиция работает по будням по адресу: ул. Советская, д. 88. Телефон для записи: 32-53-25.

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