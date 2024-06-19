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Тульские поисковики устанавливают имена двух красноармейцев, найденных под Белевом
Фото Михаила Булдакова

Тульские поисковики устанавливают имена двух красноармейцев, найденных под Белевом

Останки бойцов были обнаружены во время экспедиции «Вахта памяти. «Тульский рубеж – 2024».

Поисковый отряд «Штурм» продолжает полевые работы на местах боёв Великой Отечественной войны в Белевском районе Тульской области. В них также принимают участие поисковики из отрядов «???????Они сражались за Родину» и «???????Суворовец».

По состоянию на 17 июня из массового воинского захоронения извлечены останки 78 бойцов и командиров РККА.

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По словам командира отряда «Штурм», Михаила Булдакова, искателям, наконец, улыбнулась удача: рядом с остнками был обнаружен личный опознавательный знак (так называемый «смертный медальон») и нож с инициалами владельца.

Находки дают надежду на установление имён павших героев. Эта работа уже ведётся.

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Место
Тульская областьБелевски

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