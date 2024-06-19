Тульские поисковики устанавливают имена двух красноармейцев, найденных под Белевом

Фото Михаила Булдакова

Останки бойцов были обнаружены во время экспедиции «Вахта памяти. «Тульский рубеж – 2024».

Поисковый отряд «Штурм» продолжает полевые работы на местах боёв Великой Отечественной войны в Белевском районе Тульской области. В них также принимают участие поисковики из отрядов «???????Они сражались за Родину» и «???????Суворовец».

По состоянию на 17 июня из массового воинского захоронения извлечены останки 78 бойцов и командиров РККА.

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По словам командира отряда «Штурм», Михаила Булдакова, искателям, наконец, улыбнулась удача: рядом с остнками был обнаружен личный опознавательный знак (так называемый «смертный медальон») и нож с инициалами владельца.

Находки дают надежду на установление имён павших героев. Эта работа уже ведётся.