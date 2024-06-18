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Тулякам рассказали, почему не стоит спасать птенцов
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Тулякам рассказали, почему не стоит спасать птенцов

Июнь — время птенцов слётков. В этот период особенно часто сердобольные граждане звонят в «Тульские парки» с просьбой «спасти» выпавших из гнезд малышей.

Специалисты «Тульских парков» рассказали, почему не стоит спешить спасать птенцов:

— Каждый должен помнить, что, взяв птенца на руки, он берёт на себя огромнейшую ответственность. А самое главное, в 9 из 10 случаев «бедных птенцов» вообще спасать не надо! Они не выпали из гнезда! Они учатся летать. Более того, за их перемещениями следят родители.

Как помочь и не навредить?

Самое главное правило: если птенец здоров, не забирайте его из природы. У слётков сформированное оперение без трубочек и пролысин. Они бодро прыгают и перелетают с места на место. То, что они пока не боятся людей, — нормально. Если вы нашли слётка на проезжей части, вблизи собак или детей, — перенесите его на ветку где-то рядом. Если вы унесли здорового слётка по незнанию, постарайтесь скорее вернуть его на то же место.

Не пытайтесь накормить маленького птенца хлебом, пшеном и т. д. Птенчики будут есть всё, что им дают. Но от неподходящей пищи они погибнут. Многие птицы выкармливают птенцов насекомыми, но зачастую такую еду заменить невозможно.

Когда вы забираете птенца из природы, впоследствии вы не сможете вернуть его к вольной жизни. Птица скорее всего уже не сможет адаптироваться на воле.

— Переложить ответственность за подобранного слётка на зоопарки не получится! Вы должны будете заботиться о птице самостоятельно. «Птичьих докторов» крайне мало, а штатные ветеринары, как правило, отказываются принимать диких птиц, — говорят в «Тульских парках».

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