На каких улицах Тулы не будет света 18 июня

Публикуем список адресов:
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а,
- ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
- ул. Будённого, 81, 83, 100,
- ул. Демьянова, 6,
- ул. Ершова, 11,
- пос. Скуратово: пос. Старо-Овсянниково, 1-а,
- ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Киреевская (СНТ «Строитель»),
- пос. Ново-Скуратово, 100, 100-а, 100-б, 101-б, 101-б/1,
- ул. Скуратовская, 2-16 (чётн.), 1-37 (нечётн.), 3-а, 13-а, 29-а,
- пос. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29,
- 10-й Горельский пр-д, 27, 29,
- 11-й Горельский пр-д, 6-а, 9-а, 14, 16, 18, 20, 22,
- 14-й Горельский пр-д, 8-16 (чётн.), 11-19 (нечётн.),
- 15-й Горельский пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- 16-й Горельский пр-д, 3-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 1-й Чистый пр-д, 8-а, 13,
- 13-й Горельский пр-д, 8-14 (чётн.), 19-27 (нечётн.), 1, 3, 5.