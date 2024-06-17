В Узловой осудят рабочего, который задавил погрузчиком своего коллегу

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Полученные мужчиной травмы были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники узловского отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мастера отдела складской логистики завода Haval. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда.

В марте мужчина поручил своему подчиненному пустить за руль электропогрузчика другого сотрудника, не имеющего навыков вождения. В итоге неопытный водитель наехал на рабочего, причинив его здоровью тяжкий вред.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли необходимую документацию. Кроме того, было проведено несколько судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.