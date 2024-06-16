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Где в Туле не будет электроэнергии 17 июня

Где в Туле не будет электроэнергии 17 июня

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Тимирязева 6-10 (чётн.), 5-11 (нечётн.), 11-а,
  • ул. Оборонная 53, 57,
  • ул. Л. Толстого 16-20 (чётн.), 25-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. Староникитская, 64, 73, 82-а,
  • ул. Волкова, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3, 5, 5-а, 7,
  • ул. Металлургов, 39, 41, 41-а, 41-б, 43-б, 45-в, 45-е,
  • ул. Приупская, 12-а,
  • ул. Октябрьская, 9, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 41, 268-298 (чётн.), 269-299 (нечётн.),
  • ул. Арсенальная, 1-б, 12,
  • пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
  • ул. Тесницкая, 6,
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
  • 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б,
  • ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 75-а, 92-а,
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • ул. Малаховская, 1, 2, 2-а,
  • пос. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29,
  • 10-й Горельский пр-д, 27, 29,
  • 11-й Горельский пр-д, 6-а, 9-а, 14, 16, 18, 20, 22,
  • 14-й Горельский пр-д, 8-16 (чётн.), 11-19 (нечётн.),
  • 15-й Горельский пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • 16-й Горельский пр-д, 3-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 1-й Чистый пр-д, 8-а, 13,
  • 13-й Горельский пр-д, 8-14 (чётн.), 19-27 (нечётн.), 1, 3, 5,
  • пос. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-39 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 28-36 (чётн.),
  • ул. Советская, 2, 6, 8, 11,
  • ул. Люлина, 2-18,
  • ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Победы, 7-35, 3-а, 13-а, 15-а, 29-а,
  • ул. Кирова, 1-16, 6-а, 9-а,
  • ул. Трудовая, 1-8, 1-а,
  • ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
  • ул. Л. Толстого,
  • СНТ «Восход»,
  • СНТ «Урожай»,
  • СНТ «Дружба».

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