Николай Воробьев: Проект «Папа, мама, я – спортивная семья» объединит самых активных и дружных жителей региона

Проект реализуется «Молодой Гвардией Единой России» на средства гранта, выделенного бюджетом Тульской области, при участии регионального отделения партии.

Состязания входят в программу инициированного «Единой Россией» спортивного марафона «Сила России» и проводятся в рамках партийных проектов «Детский спорт» и «Крепкая семья».

«Этот проект «Единая Россия» поддерживает ежегодно, он очень нравится и взрослым, и детям, и объединият самых активных и дружных жителей региона. В Год семьи такие состязания особенно важны, ведь они показывают, какие крепкие и дружные семьи живут в нашей области. Родители подают пример здорового образа жизни своим детям, в одной команде они становятся более сплоченными, а атмосфера спортивного праздника дарит положительные эмоции и наполняет энергией», – говорит секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

Первые игры муниципального этапа проекта прошли на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник».

Спортивная суббота объединила восемь тульских команд, решивших продемонстрировать семейную взаимовыручку и согласие в преодолении непростых, но очень веселых состязаний. Родителям с детьми предстояло проявить ловкость, смекалку, быстроту и сноровку в нескольких эстафетных конкурсах: «Командные лыжи», «Бег в мешках», «Кот в сапогах», «Гусеница» и «Баррикада».

Участников приветствовали победители предварительного партийного голосования «Единой России».

«В рамках народной программы партии «Молодая Гвардия» ежегодно становится организатором различных массовых семейных состязаний, это очень хороший, важный проект. И мы рады, что туляки всегда с радостью откликаются на эту инициативу, – сказал руководитель регионального отделения МГЕР, депутат Тульской гордумы Никита Бурвиков. – Активные семьи нашего города показывают любовь к физкультуре и спорту, учат этому своих детей. Ярких моментов, интересной борьбы и, конечно, побед!».

«Символично, что спортивный праздник проходит в Год семьи. Семья – самое дорогое, что есть у человека. Пусть участие в этом замечательном проекте станет для вас хорошей семейной традицией! Удачи и достижения всех поставленных целей!» – пожелала тулякам мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры РФ, директор ДЮСШ «Металлург», депутат Тульской гордумы Надежда Козьякова.

Успешных стартов в спорте и жизни, здоровья, семейного благополучия, ярких впечатлений участникам праздника пожелали также победители предварительного голосования «Единой России» Алексей Ишутин, Александр Шахов и Константин Гончаров.

Далее семейные состязания пройдут во всех муниципальных образованиях Тульской области. Победители местных этапов будут участвовать в финальных эстафетах проекта, которые будут организованы в Туле. Здесь участники смогут побороться за ценные призы.