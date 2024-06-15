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Кимовчанка заплатит штраф за фантазию о проникновении

Кимовчанка заплатит штраф за фантазию о проникновении

Позвонила в полицию и заявила, что в квартиру попали неизвестные и напали на нее.

В Кимовске местная жительница признана виновной в заведомо ложном вызове полиции, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 19 мая обвиняемая по какой-то необъяснимой причине позвонила в местный отдел полиции и сообщила, что неизвестные проникли в квартиру и избили её. Стражи порядка, приехавшие на вызов, установили, что данная информация не соответствует действительности. 
 
Постановлением мирового судьи обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. 

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