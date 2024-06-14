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Дмитрий Миляев: «Мы продолжим обновлять парк общественного транспорта»

Дмитрий Миляев: «Мы продолжим обновлять парк общественного транспорта»

14 июня врио губернатора Тульской области встретился с сотрудниками МКП «Тулгорэлектротранс».

Врио губернатора передал им современные автобусы большой и средней вместимости:

«Повышение качества транспортных услуг — одно из ключевых направлений работы правительства Тульской области. Регион активно участвует в федеральных проектах по обновлению подвижного состава и модернизации транспортной инфраструктуры», — отметил Дмитрий Миляев.

Так, в прошлом году в область поступило 135 автобусов, 25 из них работают на городских маршрутах в Туле, а 110 — на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в разных районах региона.

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В этом году в Тулу пришло еще 99 автобусов. 49 из них были получены в феврале, еще 50 — сейчас. Они будут использоваться на городских маршрутах по регулируемому тарифу. Это современные, комфортные и безопасные транспортные средства, которые оснащены оборудованием для перевозки инвалидов — колясочников, системой видеонаблюдения, автоинформаторами, кондиционерами, USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Передача автобусов стала возможной в том числе благодаря ГК «Современные транспортные технологии», поставившей автомобили в регион. Ее генеральный директор Олег Марков отметил, что передача новых автобусов ЛиАЗ 5292 и CITYMAX 9 Тульской области стала важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры региона. Обновление подвижного состава позволило повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а применение современных технологий и материалов в производстве автобусов гарантирует их долговечность и надежность эксплуатации.

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