Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим технику

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат туляки. По их заявкам в зону боевых действий направляется все необходимое.

10 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал технику и дополнительное имущество тульским военнослужащим.

Дмитрий Миляев отметил, что правительство Тульской области с самого начала специальной военной операции уделяет особое внимание поддержке военных. Регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат туляки. По их заявкам в зону боевых действий направляется все необходимое.

— Это было принципиальным вопросом для Алексея Дюмина и остается таковым для меня. Мы будем помогать нашим бойцам, заботиться об их семьях, пока ребята героически выполняют свой воинский долг. Сегодня они защищают Родину, сражаются за правду и справедливость, приближая нашу Победу, — сказал врио губернатора.

Всего военнослужащим было передано более 60 наименований, в их числе специальное оборудование, экипировка, квадрокоптеры, транспортные средства и другое имущество, которое сейчас востребовано в зоне СВО.

— Желаю успешного выполнения воинского долга и скорейшей победы. Возвращайтесь домой. Вас здесь ждут родные, друзья, товарищи, ждет вся страна, — сказал Дмитрий Миляев.

Заместитель командира батальона по воспитательной работе 51-го парашютно-десантного полка 106-й военно-воздушной дивизии Игорь Цховребов поблагодарил Дмитрия Миляева за помощь, оказанную военнослужащим. Переданное оборудование помогает бойцам более качественно выполнять свои обязанности в зоне СВО.