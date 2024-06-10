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Туляков приглашают стать донорами
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков приглашают стать донорами

Около 9000 жителей региона являются постоянными донорами.

С 10 по 16 июня по инициативе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) во всех регионах страны проходит акция в поддержку донорского движения. Ее цель — привлечь молодых, активных людей к добровольному донорству.

В Тульской области около 9000 жителей являются постоянными донорами. Чтобы присоединиться к ним, достаточно обратиться на областную станцию переливания или в один из ее филиалов и сдать 450 мл крови. Об этом сообщает региональный минздрав.

Стать донором может любой человек от 18 лет, прошедший обследование, и с массой тела не менее 50 кг. Перед сдачей крови важно придерживаться рекомендаций: избегать определенных продуктов, воздерживаться от алкоголя и курения, а также питаться правильно.

Адреса приёма доноров:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, 56 — с 8.00 до 12.00,
  • Тула, ул. Майская, 3 — с 8.00 до 11.00,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а — с 8.00 до 10.00,
  • Ефремов, ул. Дружбы, 9-б — с 8.00 до 10.00.

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