Туляков приглашают стать донорами

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 10 по 16 июня по инициативе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) во всех регионах страны проходит акция в поддержку донорского движения. Ее цель — привлечь молодых, активных людей к добровольному донорству.

В Тульской области около 9000 жителей являются постоянными донорами. Чтобы присоединиться к ним, достаточно обратиться на областную станцию переливания или в один из ее филиалов и сдать 450 мл крови. Об этом сообщает региональный минздрав.

Стать донором может любой человек от 18 лет, прошедший обследование, и с массой тела не менее 50 кг. Перед сдачей крови важно придерживаться рекомендаций: избегать определенных продуктов, воздерживаться от алкоголя и курения, а также питаться правильно.

Адреса приёма доноров: