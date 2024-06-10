  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За минувшую неделю 162 туляка пострадали от укусов клещей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За минувшую неделю 162 туляка пострадали от укусов клещей
Фото Алексея Пирязева.

За минувшую неделю 162 туляка пострадали от укусов клещей

18 из них — дети.

За неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 162 человека (из них 18 — дети). За этот же период 2023 года — 401 человек.

Чаще всего клещи присасываются на придомовой территории (39,7%), на территории садово-огородных товариществ (31,4%) и при посещении лесов (8,2%).

Из 933 клещей, снятых с людей, и 286 клещей из объектов окружающей среды инфицированные боррелиями — 11,9%, анаплазмой — 4,3%, эрлихиями — 0,4%.

Всего за сезон Роспотребнадзор зарегистрировал 953 случая присасывания клещей у жителей Тульской области (в т. ч. к детям — 178).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 14:00 0
Другие статьи по темам
Событие
клещи
Люди
Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим технику
Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим технику
Из-за угрозы инфекции в Тульской области закрыли кафе «Черника»
Из-за угрозы инфекции в Тульской области закрыли кафе «Черника»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.