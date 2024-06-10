За минувшую неделю 162 туляка пострадали от укусов клещей

Фото Алексея Пирязева.

18 из них — дети.

За неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 162 человека (из них 18 — дети). За этот же период 2023 года — 401 человек.

Чаще всего клещи присасываются на придомовой территории (39,7%), на территории садово-огородных товариществ (31,4%) и при посещении лесов (8,2%).

Из 933 клещей, снятых с людей, и 286 клещей из объектов окружающей среды инфицированные боррелиями — 11,9%, анаплазмой — 4,3%, эрлихиями — 0,4%.

Всего за сезон Роспотребнадзор зарегистрировал 953 случая присасывания клещей у жителей Тульской области (в т. ч. к детям — 178).