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Самовыдвиженцам на выборах губернатора Тульской области предстоит собрать 22743 подписей
Фото: избирательная комиссия Тульской области

Самовыдвиженцам на выборах губернатора Тульской области предстоит собрать 22743 подписей

Такое количество голосов земляков должен предоставить кандидат для регистрации на выборах.

Кандидат на пост губернатора Тульской области, выдвинутый в порядке самовыдвижения, должен предоставить 22743 подписи избирателей для регистрации на выборах. Об этом сообщает региональный избирком.

Количество подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах в Тульскую областную Думу – 5686. Кандидатам-самовыдвиженцам, идущим по одномандатным округам, предстоит собрать от 1353 до 1621 подписей.

С 24 июня по 24 июля все кандидаты, желающие участвовать в выборах, должны подготовить документы на выдвижение. Документы на регистрацию кандидатов в депутаты областной Думы должны быть сданы до 29 июля, кандидаты на пост губернаторы будут регистрироваться с 24 по 29 июля.

6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы губернатора Тульской области, выборы депутатов Тульской областной и Тульской городской Думы, а также выборы муниципальных депутатов в Одоевском и Киреевском районах, Алексине, Донском, Ефремове и пос. Новогуровский.

 

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