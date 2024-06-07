Самовыдвиженцам на выборах губернатора Тульской области предстоит собрать 22743 подписей

Фото: избирательная комиссия Тульской области

Такое количество голосов земляков должен предоставить кандидат для регистрации на выборах.

Кандидат на пост губернатора Тульской области, выдвинутый в порядке самовыдвижения, должен предоставить 22743 подписи избирателей для регистрации на выборах. Об этом сообщает региональный избирком.

Количество подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах в Тульскую областную Думу – 5686. Кандидатам-самовыдвиженцам, идущим по одномандатным округам, предстоит собрать от 1353 до 1621 подписей.

С 24 июня по 24 июля все кандидаты, желающие участвовать в выборах, должны подготовить документы на выдвижение. Документы на регистрацию кандидатов в депутаты областной Думы должны быть сданы до 29 июля, кандидаты на пост губернаторы будут регистрироваться с 24 по 29 июля.

6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы губернатора Тульской области, выборы депутатов Тульской областной и Тульской городской Думы, а также выборы муниципальных депутатов в Одоевском и Киреевском районах, Алексине, Донском, Ефремове и пос. Новогуровский.